Goud zet nieuwe aanval in op $1800 om coronastress

Hoewel uit de Amerikaanse arbeidsmarkt vanmiddag goede cijfers naar buiten kwamen, zijn veel beleggers er bepaald niet gerust op dat de economie in de VS toch weer geraakt kan worden door een nieuwe coronagolf. Vooral in de zuidelijke staten is er sprake van een stevige opleving van het aantal besmettingen.

Eind juni werd al even de grens van $1800 aangetikt, maar de goudprijs moest al snel het hoogste niveau in jaren weer verlaten. Beleggers namen even wat gas terug na signalen over een verdere economische opleving in onder meer de eurozone.

De goudprijs zit dit jaar stevig in de lift. Begin van dit jaar stond er nog een prijs van $1500 op de borden. Vooral de stress over de impact van de coronacrisis heeft het edelmetaal geen windeieren gelegd.