Aandeelhouders akkoord met bod Altice

Drahi krijgt daarmee zo goed als zeker het bedrijf in handen voor €5,35 per aandeel. De Fransman die al ongeveer de helft van de aandelen en bijna 80% van de stemrechten in bezit had, had eerder €4,11 geboden, maar kreeg daarop te maken met rechtszaken van andere aandeelhouders die een hoger bod eisten. Kort voor kerst verhoogde Drahi zijn bod, waarop de juridische procedures werden ingetrokken en de opstandige aandeelhouders afspraken hun stukken aan te bieden aan Drahi.

De Vereniging voor Effectenbezitters stemde tegen een aantal voorstellen en was tijdens de aandeelhouders kritisch op het bestuur, dat in haar ogen veel te makkelijk akkoord was gegaan met het aanvankelijke bod van €4,11.