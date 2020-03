Banken delen zich op door coronavirus

ABN Amro gaat vooralsnog het verst met de preventiemaatregelen. Daar zijn de teams op de grote kantoren inmiddels in tweeën gedeeld, zo laat een woordvoerder dinsdag weten. De ene helft werkt op kantoor, terwijl de andere helft thuis zijn of haar werkzaamheden verricht. Deze zogenoemde teams A en B wisselen wekelijks van locatie.

Deze opdeling gaat tot aan de raad van bestuur van ABN Amro. „Zelfs ceo Kees van Dijkhuizen werkt de ene week thuis en de andere week op kantoor”, vat de zegsman de situatie samen.

Handelsvloer

Opvallend is dat ABN Amro ook het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas in vier delen heeft gesplitst Hierbij is het voor medewerkers uit het ene deel niet toegestaan de andere drie delen te betreden. Op het hoofdkantoor van ABN Amro aan de Zuidas bevindt zich onder meer de handelsvloer en de belangrijke beurssystemen van de clearing-divisie.

Op de reguliere bankfilialen kunnen vanwege de bezetting teams niet worden opgedeeld, stelt de ABN Amro-woordvoerder. Maar hier gelden wel de maatregelen zoals het RIVM die voorschrijft: klanten krijgen geen hand meer.

ABN Amro heeft inmiddels ook alle evenementen van of bij de bank tot nader order afgelast. Een besluit over wat te doen met de aandeelhoudersvergadering, die gepland staat voor 22 april, is nog niet genomen. ABN Amro organiseert deze jaarlijks op het hoofdkantoor in Amsterdam.

Skeleton teams

Rabobank heeft sinds maandag medewerkers van cruciale onderdelen zoals treasury en betalingsverkeer opgedragen voor een vaste werklocatie te kiezen. Personeel van zogenoemde ’skeleton teams’ moeten op het hoofdkantoor in Utrecht óf op een kantoor elders in het land werken, maar mogen niet meer wisselen. Wel mogen zij daarnaast thuis werken. Een woordvoerder benadrukt dat het gaat om een preventieve maatregel: „Dit is geen crisismaatregel.”

ING laat weten sinds vorige week wereldwijd te werken in opgedeelde teams van belangrijke onderdelen, hier ’critical operations’ genaamd. „Een deel van een afdeling werkt thuis, een deel op het reguliere kantoor en een ander deel op een kantoor elders”, licht een zegsman toe.

De opgedeelde ING-teams zijn van de afdelingen treasury, financial markets en belangrijke it-systemen. Het gaat om afdelingen in Amsterdam, Londen, Brussel, Frankfurt, New York en Manilla. Op die laatste locatie werd de maatregel al eerder ingevoerd.

Banken zijn bij wet verplicht om continuïteitsplannen in huis te hebben. In tijden van crisis, ook bij een pandemie, moeten zij tot in detail uitgewerkte plannen hebben om hun dienstverlening in de lucht te houden. Vorige week begonnen banken deze plannen uit voorzorg te testen.