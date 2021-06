’Helft coronasteun naar bedrijven die zonder crisis ook waren gekrompen’

Bedrijven die vorig jaar een vijfde van hun omzet zagen verdampen, konden bij de overheid aankloppen voor zogenoemde NOW-steun. Daarbij werd niet gekeken of het omzetverlies kwam door corona, of om een andere reden.

In de horeca en de reissector was in de meeste gevallen corona inderdaad de boosdoener, maar bij bedrijven in andere sectoren die steun hebben gekregen gaat die vlieger heel vaak niet op, aldus de ambtenaren. In twintig van de 29 sectoren was het omzetverlies van bedrijven die in aanmerking kwamen voor coronasteun zelfs in de helft van de gevallen vermoedelijk niet aan corona toe te schrijven.

Economen breken zich al een tijdje het hoofd over het historisch lage aantal faillesementen tijdens de coronacrisis. Volgens de ambtenaren kan het zo zijn dat bedrijven die onder normale omstandigheden in 2020 waren omgevallen, nu juist dankzij de coronacrisis en de steunmaatregelen overeind zijn gebleven.