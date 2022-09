Premium Het beste van De Telegraaf

Topbaan op Schiphol kwijt na betasten borsten receptioniste

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie, niet de receptioniste uit het verhaal. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een topmanager van KLM is per direct ontslagen vanwege het betasten van een receptioniste. Op zijn verzoek had ze haar borsten ontbloot na een gesprek over een aanstaande reorganisatie. Hij wilde ’Knabbel en Babbel’ zien, blijkt uit de rechtszaak die de manager aanspande tegen het ontslag.