Winkels lopen achter: tekort aan kaarsen, banken en keukens

Wie kaarsen gaat kopen bij de Hema, kan momenteel op een leeg schap stuiten. Ⓒ ANP/HH

Het vele thuiszitten door de coronacrisis heeft de vraag naar werkplekken in huis opgedreven, net als de vraag naar bankstellen en nieuwe keukens. Om het gezellig te maken, doen ook kaarsen het goed. Geannuleerde vakanties en het mijden van openbaar vervoer zien fietsverkopers terug in de vraag. Tegelijkertijd staat de levering, vooral vanuit Azië, onder druk. Het gevolg: lange wachttijden, of winkeliers die nee moeten verkopen.