’Loonkloof overal, maar vrouw moet dat zelf oplossen’

Dat blijkt uit onderzoek door salarisverwerker Visma | Raet, onder duizend werkende Nederlanders.

Maar liefst 83% van de ondervraagden vindt dat overheidsinstanties het goede voorbeeld moeten geven en salarisongelijkheid ongedaan moeten maken. Eerder deed bijvoorbeeld pensioenuitvoerder APG dit. Maar liefst 125 vrouwen kregen daardoor loonsverhoging.

De meeste werkenden hebben het idee dat salarisongelijkheid voorkomt, maar niet bij de eigen baas. Een minderheid van 41% denkt dat vrouwen bij het eigen bedrijf minder betaald krijgen dan mannen.

Mannelijke sectoren

Vooral in ’mannelijke’ sectoren zoals de bouw en transport & logistiek is er weinig vertrouwen in salarisgelijkheid, blijkt uit het onderzoek.