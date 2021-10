Krachtig herstel Randstad uit coronacrisis met verdubbeling winst

„Het bedrijf is in hele goede conditie,” zo meldt de vertrekkend topman Jacques van den Broek bij de presentatie van de kwartaalcijfers. „Niet alleen in dit kwartaal, maar we zijn heel goed uit de coronacrisis gekomen. Ik heb nog elke dag plezier, maar stop op het hoogtepunt.”

Randstad maakt donderdag bekend een omzetgroei te hebben geboekt van 21% tot €6,3 miljard. Het nettoresultaat verdubbelde tot bijna €199 miljoen, waarmee Randstad zich in het derde kwartaal ’sneller dan verwacht’ herstelde van de coronacrisis.

Ook over de vooruitzichten is veel optimisme, meldt het bedrijf. Zo ligt de omzet in september al 6% hoger dan 2019 en ook in oktober zet die trend door.