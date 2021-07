Afgesplitste theedivisie van Unilever kan naar beurs

De theedivisie was vorig jaar nog goed voor een omzet van €2 miljard en dat is exclusief de activiteiten in India en Indonesië. „De operationele scheiding van onze theedivisie is grotendeels afgerond”, zegt topman Alan Jope.

Het Brits-Nederlandse bedrijf heeft de verkopen in het eerste halfjaar vooral zien stijgen in Azië, mede door het herstel in China.

Ook in Turkije was sprake van groei vanwege de toegenomen verkoop van ijsjes. Merken als magnum en Ben en Jerry’s doen het ook goed in Europa.

Unilever behaalde een totale omzet van €25,8 miljard, een stijging van 5,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. „We hebben een sterk eerste halfjaar neergezet. We gaan voor dit jaar uit van een onderliggende omzetgroei van tussen de 3 en 5 procent”, aldus Jope.