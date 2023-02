Premium Het beste van De Telegraaf

Zuinig en stil vliegtuig aan de grond: KLM moet kisten en piloten huren

Door Yteke de Jong

Aankomst van eerste Embraer 195-E2 van KLM op Schiphol. Ⓒ foto KLM

Amsterdam - De helft van de nieuwe Embraer-vloot van KLM staat momenteel aan de grond in verband met problemen met de motor. De schade loopt in de miljoenen, daarnaast moet KLM vliegtuigen plus bemanning huren om bepaalde routes te vliegen.