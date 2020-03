Amsterdam - De coronacrisis is zo uitzonderlijk, dat vakbond FNV bereid is om te praten over het opschorten van het uitbetalen van vakantiegeld en winstuitkering. Dat zou bedrijven lucht geven, maar Nibud-directeur Arjen Vliegenthart maakt zich zorgen over huishoudens die dat vakantiegeld hard nodig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.