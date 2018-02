Altijd ’Groundhog day’ op je werk? Volg deze tips!

Zeker één miljoen Nederlanders hebben in hun baan last van sleur, schat verandercoach Bart Flos, auteur van Het anti-sleurboek. „We breken moeilijk uit de sleur, hoe geestdodend of stressvol ook”, ziet hij. „Want sleur heeft te maken met gewoonten, die kunnen mensen moeilijk doorbreken.”

De sleur achter je laten begint met het onder woorden brengen van hoe het dan wel zou moeten gaan, zegt Flos. „Je hebt mensen die drie keer van baan veranderen, maar niet iets aan zichzelf willen doen. Dan blijf je in de sleur vervallen. Een nieuwe baan in dezelfde sector geeft hoogstens een marginale verbetering.”

Chronische sleur los je liever op met een gesprek met je baas, doceert de verandercoach. „En doe dat niet even tussen neus en lippen door, plan dat echt in. Zet op papier wat je wilt, waar je voor staat. Als je dat niet weet, los je nooit iets op.”

Voor wie plotseling door een gevoel van sleur wordt overvallen, heeft Flos maar één tip: „Wegwezen. Ruk jezelf los van de omgeving die je dat gevoel van sleur geeft. Zet je computer uit, laat als het kan je smartphone op je bureau liggen, ga een halfuurtje naar buiten. Knoop een gesprekje aan of haal diep adem. In een mum van tijd voel je je weer beter.”