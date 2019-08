'Bayer bijna van diergeneesmiddelentak af'

Elanco is de voormalige diergeneesmiddelentak van farmaceut Eli Lilly, die vorig jaar naar de beurs werd gebracht. Het bedrijf wil de overname gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk in aandelen voldoen volgens de ingewijden. Hoe hoog die verkoopprijs wordt, is nog niet duidelijk.

Bayer maakte eind vorig jaar bekend van zijn diergeneesmiddelendivisie af te willen. Na de overname van het Amerikaanse Monsanto was het Duitse chemieconcern op te veel terreinen actief. Behalve van diergeneesmiddelen wilde Bayer ook af van de voetverzorgingsproducten van Dr. Scholl en de zonnebrandproducten van Coppertone. Het aandeel in industrieel dienstverlener Currenta werd deze week al van de hand gedaan.