’Waarde fintech-aanjager actief in Nederland bedraagt $13 miljard’

Zach Perret, topman van Plaid, zei begin dit jaar dat zijn bedrijf zich wil richten op groei op de Europese markt. Het bedrijf was plan om de omvang van die activiteiten bijna te verdubbelen. Perret was na de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 samen met zijn partner William Hockey een belangrijke aanjager voor de revolutie met fintech.

Bankrekeningen

Plaid verzorgt de technologie waarmee bankrekeningen worden gekoppeld aan apps voor geldzaken. Het Amerikaanse bedrijf heeft meer dan 4000 klanten, waaronder Microsoft en Google. In maart vorig jaar breidde Plaid ook uit naar Nederland. Sindsdien bood het in 2013 opgerichte bedrijf de mogelijkheid om bankrekeningen van Nederlandse banken als ING, Rabobank en ABN Amro te koppelen aan nieuwe betaalapps.

Visa kondigde in januari 2020 de overname van Plaid aan voor 5,3 miljard dollar. Justitie in de Verenigde Staten begon in november een rechtszaak om de inlijving tegen te houden, omdat het de creditcardmaatschappij ervan verdacht Plaid alleen te willen inlijven om een potentiële concurrent onschadelijk te maken. Om een lange en kostbare rechtszaak te voorkomen, werd de deal afgebroken.