Joop Wijn aan de slag als commissaris bij ASR

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft al het licht op groen gezet bij de voorgenomen benoeming van Wijn. ASR liet in een verklaring weten dat Wijn volgend jaar het stokje zal gaan overnemen van Kick van der Pol als voorzitter bij de RvC die in mei 2021 zijn laatste termijn afrondt.

Wijn was in het verleden lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris van Economische Zaken, staatssecretaris van Financiën en minister van Economische Zaken. In de jaren daarna was hij werkzaam bij Rabobank en ABN AMRO.

De afgelopen drie jaar (tot juni 2020) was Wijn bestuurslid van betalingsdienstverlener Adyen, op het gebied van strategie en risico. Wijn vervulde daarnaast in het verleden meerdere nevenfuncties en is momenteel vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Royal Schiphol Group.