Betalingsdienst Mollie haalt €25 miljoen op

Tot nu toe heeft het ruim tien jaar geleden opgerichte bedrijf zijn groei zelf gefinancierd. Oprichter Adriaan Mol gelooft dat de tijd nu rijp is om de expansie te versnellen vanwege het gebrek aan schaalbare concurrentie op de Europese markt.

In een eerder gesprek met De Telegraaf liet Mol al weten dat het bij een financieringsronde niet alleen draait om geld. „Het belangrijkste is dat de investeerder ons helpt om de manier van denken binnen het bedrijf te veranderen. We moeten ons nog meer profileren als Europese speler.”

Mollie verzorgt het betaalverkeer van zo’n 65.000 webwinkels in Europa. Waar betaalbedrijf Adyen zich richt op grote concerns als Facebook, Uber en Spotify, richt Mollie zich vooral op ondernemers in het mkb. Al heeft het ook wereldwijde spelers als klant, waaronder Deliveroo, Barts en Birkenstock.

Het bedrijf telt op dit moment 145 medewerkers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië.