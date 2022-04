Problemen in China door corona-lockdowns

De autoshow wordt om het jaar gehouden in Beijing of in Shanghai en zou eind april plaatsvinden.

China is een zeer belangrijke markt voor de autosector. De organisatie heeft niet bekendgemaakt wanneer het evenement wel kan plaatsvinden. De Chinese overheid wil mogelijk eerst de opleving van het aantal coronabesmettingen in het land stoppen.

Intussen zitten de 25 miljoen inwoners van Shanghai momenteel vrijwel allemaal in lockdown. Bewoners mogen alleen hun huis verlaten om verplichte coronatests te laten doen. Het financiële centrum van China kampt met een uitbraak van het coronavirus.

Ook de goederenhaven van Shanghai, de grootste ter wereld, functioneert niet op volle toeren. Er liggen volgens internationale media lange rijen containerschepen in de wacht.

Tesla

De megafabriek van Tesla in Shanghai blijft maandag nog dicht vanwege coronabeperkende maatregelen, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg na berichtgeving dat de fabrikant van elektrische auto’s de productie in de fabriek maandag weer wilde herstarten.

De inwoners van de Chinese miljoenenstad hadden de afgelopen week te maken met een lockdown waardoor de fabriek dicht moest. De fabriek is van groot belang voor Tesla omdat er grote hoeveelheden elektrische auto’s worden gebouwd.

Tesla meldde zondag in een memo dat de bestaande coronarestricties gehandhaafd worden en vroeg medewerkers om thuis te blijven. De fabriek zit in het oosten van de stad. Dat gedeelte heeft nog te maken met strenge restricties als gevolg van de lockdown.

Op zaterdag werden meer dan 8000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Begin maart waren dat er nog een handvol. Maandag worden inwoners massaal getest op het coronavirus.

Tesla-topman Elon Musk zei in een tweet dat de coronamaatregelen in China en de algehele verstoringen van de logistieke keten voor een ’uitzonderlijk lastig’ eerste kwartaal hebben gezorgd voor het bedrijf. Desondanks meldde Tesla zaterdag dat het bedrijf wereldwijd ruim 310.000 auto’s wist af te leveren, naar eigen zeggen een nieuw record. Kenners hadden op een iets lager aantal gerekend. In dezelfde periode vorig jaar kwam het aantal afgeleverde elektrische auto's nog uit op bijna 185.000.