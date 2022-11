Wat deden krasse knarren op verjaarsexpo?

„Het boek is te koop in de museumwinkel, hoe duur het is moet ik even vragen”, sprak de helft van het komische duo Koot en Bie nadat hij er een gedicht uit had voorgelezen. De honderden gasten, onder wie tv-maker Wim T. Schippers en oud-voetballer Jan Mulder, genoten ervan om ’Koot’ weer eens in actie te zien. Met ’het boek’ doelde de koning van typetjes als Jacobse en Van Es op het werk De Stad met gedichten van Remco Campert en tekeningen van Jeroen Henneman.

Zusje

„Ik ken Kees al sinds de jaren zestig, via Jaco Groot, die de bescheurkalender van Wim de Bie en hem uitgaf”, vertelde Jeroen Henneman. Ook Jeroens jongste zusje, oud-NOS-verslaggeefster Maria Henneman, zijn dochter, talentenjaagster Vanessa Henneman en haar man acteur Daniël Boissevain waren van de partij.

Oud-diplomaat Hans Slingerlandt van Bemmelen en zijn partner Joan hebben enkele ’Hennemans’

De overzichtstentoonstelling Het leven der dingen van de jarig job werd geopend tegelijkertijd met de expositie Waar de zee licht is met werken van schilders van de Bergense school, zoals Leo Gestel, Jan Sluijters en Charley Toorop. Het is de afscheidsexpo van curator en hoofd collecties Marianne van Gils, die 60 werken van de eigen verzameling van museum Kranenburgh heeft uitgezocht.

"Gelukwensen van ’oudere jongeren’"

„Je bent nog steeds een krasse knar”, luidde lid van de Raad van Toezicht Jan-Willem Labree haar uit, verwijzend naar de met bandana in hun grijze haren getooide motorrijders uit het Koot-en-Bie-repertoire. Van deze ’oudere jongeren’ waren er veel op de receptie.

Architect Cees Dam met zijn dochter, fotografe Janiek.

Architect Cees Dam moest lachen om de vraag of hij de nieuwe vleugel van het museum had ontworpen. „Nee, die eer heb ik niet gehad”, sprak hij terwijl hij in de winkel het boek De Stad afrekende. Hij was gekomen met zijn dochter en fotografe Janiek Dam, die vertelde dat ze weer veel opdrachten had voor evenementen.”

Trots

Het directeursduo Colin Huizing en Adriana González Hulshof glom van trots. Niet alleen op de expo van Jeroen Henneman maar ook op die van scheidend curator Marianne van Gils, die allebei nog tot april 2023 te zien zijn: „Het is een van onze taken om kunstenaars uit Bergen over het voetlicht te brengen.”