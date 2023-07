WOZ-waarde met 16% omhoog, grootste groei in Lelystad

Amsterdam - Op 1 januari van dit jaar bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning €369.000. Dat is 16,4% meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. De grootste stijging was er in Lelystad. Daar taxeerde de gemeenten de huizen gemiddeld 26,3% hoger, meldt het CBS donderdag.

In Lelystad steeg de WOZ-waarde gemiddeld 26%. Ⓒ ANP/HH