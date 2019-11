'Nestlé overweegt afstoten Chinese bedrijven'

Het gaat om Hsu Fu Chi, een lokaal zoetwarenmerk, en Yinlu, bekend om zijn kant-en-klare Chinese pap. Nestlé verwierf beide bedrijven in 2011, in de hoop mee te profiteren van de sterk toenemende consumentenvraag in de Volksrepubliek. Maar de laatste jaren is de economische groei in China steeds meer aan het afzwakken. Dat zou de situatie hebben veranderd, vandaar dat de opties nu tegen het licht gehouden zouden worden.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik