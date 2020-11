Heb jij een plan B als je eruit vliegt?

ABN Amro-bankier Saby Sengupta. ’Bereid je voor terwijl het goed gaat.” Ⓒ MARCEL ANTONISSE

Amsterdam - Ontslag, bijna iedere werknemer maakt het in zijn leven mee. Dat je in een kamertje wordt geroepen en een chef zegt: „Je hoeft maandag niet meer terug te komen.” Of iets vriendelijker. Al velen hebben dat in deze coronacrisis meegemaakt. Ben jij erop voorbereid?