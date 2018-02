Familie grijpt naast miljarden Ikea-oprichter

Ikea werd 75 jaar geleden door Kamprad opgericht. Het is al bijna tien jaar de grootste meubelhandel ter wereld. Het hoofdkantoor van het Zweedse bedrijf is in Nederland gevestigd.

Via de sinds 1980 opgetuigde ingenieuze constructie heeft Kamprad zijn vermogen verdiend met Ikea ondergebracht. Het blijkt een netwerk van stichtingen en holdings verspreid over Europa.

Kamprad wilde met deze constructie het voortbestaan ’s werelds grootste meubelleverancier garanderen. Hij wilde voorkomen dat door ruzie over de erfenis het voortbestaan van het concern in het geding zou komen.

Geen directe invloed

Zijn erfgenamen krijgen op geen enkele wijze direct invloed op Ikea, concludeert persbureau Bloomberg na onderzoek naar de bezittingen van de overleden Zweed, die altijd mistig deed over zijn vermogen.

De 91-jarige Kamprad begon al vroeg met handeltjes in lucifers, vis en zaden en richtte in 1943 Ikea op. Dat groeide uit tot een wereldmerk. Hij werd tot zijn dood afgelopen zaterdag door dataverwerker Bloomberg op de achtste plaats tussen ’s werelds rijksten gezet.

Kamprad zou controle hebben over welgeteld $58,7 miljard. De Zweed ontkende echter altijd direct toegang tot het bedrag te hebben.

Klein fortuin

De familie krijgt weliswaar geen invloed op de organisatie, de nazaten bezitten alsnog een klein fortuin van het familiebedrijf Ikano Group. Dat is een kluwen met bedrijven in vastgoed, productie en retail-zaken en financiële dienstverleners.

De meeste Ikea-zaken zijn in bezit van de Ingka Foundation, de in Nederland gevestigde stichting. Die heeft volgens zijn statuten als doel om vernieuwing te ondersteunen in design.

Het handelsmerk van Ikea, alle logo’s en concepten staan onder beheer van de Interogo Foundation, gevestigd in Liechtenstein. Dochtermaatschappij Inter Ikea is het wereldwijde franchisebedrijf. Volgens de statuten is vastgelegd dat alle familieleden van Kamprad altijd een minderheid zullen houden binnen het concern.

Volgens door Bloomberg benaderde trust-experts geldt dat overigens ook voor niet-familieleden.