Voorzichtige groei industrie China

De graadmeter ging vorige maand licht omhoog naar een stand van 50,7 van 49,4 in april. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. De officiële inkoopmanagersindex van de Chinese overheid die zondag naar buiten kwam noteerde een stand van 50,6, wat iets lager is dan een maand eerder. De cijfers van de overheid richten zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven, terwijl Caixin en Markit zich meer richten op private kleinere ondernemingen.

In Japan gaat het nog steeds slecht met de industrie. De inkoopmanagersindex van Jibun Bank voor de Japanse industrie stond in mei op 38,4 tegen 41,9 in april. Dat is de laagste stand sinds 2009. Ook voor de industrie van Zuid-Korea was er nog krimp te zien, met een niveau van 41,3.