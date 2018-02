Staking in de lucht bij Transavia

Een woordvoerder van de VNV bevestigt dat niets een staking daarna meer in de weg staat.

Het referendum is een formaliteit in de procedure, aldus de VNV. De piloten willen het werk neerleggen omdat er al ruim een jaar lang geen nieuwe cao is bij de vakantievlieger.

KLM

Ook bij KLM dreigen de piloten met werkonderbrekingen. In de achterban van de VNV wordt gemengd tegen de voorgenomen stakingen aangekeken. „Ik wil een analyse van het bestuur waar de KLM staat en wat er nodig is om ons pensioen te halen bij een gezonde KLM in tegenstelling tot een Sabena-achtig stervend bedrijf”, zegt een piloot op het pilotenforum.

Sommigen zijn bang dat bij te hoge eisen te weinig geld overblijft voor investeringen.

Steen

De piloten van Air France hebben onlangs een steen in de vijver gegooid met een salariseis van 10,7%. De verwachting is dat de KLM-vliegers niet achter zullen blijven.

De Nederlandse piloten zijn de afgelopen jaren meer uren gaan werken, in ruil voor een hogere winstuitkering. Die bedraagt over de afgelopen twee jaar bijna 20% van het jaarsalaris van een piloot, aldus bronnen. Dat zou nu een scheve situatie opgeleverd hebben ten opzichte van het cabinepersoneel.

„Het wordt voor een individuele vlieger nog een hele opgaaf om in de straat aan de buren duidelijk te maken wat voor onrecht hier gedaan is”, zegt een andere piloot. Een vlieger verdient (fors) meer dan een minister.