Sterren

’Captain Kirk gaat de ruimte in met raket Jeff Bezos’

William Shatner werd beroemd om zijn rol als ruimtevaarder Captain Kirk, maar het zou goed kunnen dat de Canadese acteur binnenkort daadwerkelijk de ruimte in gaat. Volgens entertainmentwebsite TMZ mag de acteur namelijk in oktober mee met een ruimtevlucht in de raket van Amazon-oprichter Jeff Bezos...