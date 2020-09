’AEX op weg naar bedrukte start’

De futures wezen er op dat de AEX naar verwachting ruim 1% lager zal gaan openen. Een dag eerder liet de belangrijkste graadmeter nog een mooi herstel zien.

Op Wall Street zakten de belangrijkste graadmeters hard weg, waarbij techbeurs Nasdaq zelfs meer dan 3% moest prijsgeven. De bedrukte stemming onder beleggers in de VS werd in de hand gewerkt door sombere uitspraken van onder meer Fed-voorman Jerome Powell over de staat van de Amerikaanse economie. Om de klap van de coronacrisis op te vangen is dringend extra steun nodig was de boodschap.

Vanmiddag zal de aandacht van beleggers gericht zijn op de wekelijkse werkloosheidaanvragen in de VS die nog steeds op een hoog nieau staan als gevolg van de coronaprikelen.

Ook in Azië gingen aandelen in de uitverkoop na de zwakke gang van zaken op Wall Street. De Japanse beurs keek vanochtend aan tegen een verlies van 1,2%