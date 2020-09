Basic-Fit onderuit op lagere beurs

Eva de Mol, Partner bij CapitalT, luidde de gong ter lancering van hun investeringsfonds. Ⓒ Foto Euronext AEX 541.11 -0.84 %

De Amsterdamse beurs is donderdag met een stevig verlies gesloten. De vrees dat het economisch herstel in de wielen wordt gereden door het oprukkende coronavirus drukte de stemming onder beleggers. Ook het oplopende aantal WW-aanvragen in de VS deed de beurshandel geen goed. Basic-Fit en Air France KLM verloren fors op Beursplein 5.