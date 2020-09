Basic-Fit valt op lagere beurs

Rond 11.00 uur noteerde de AEX-index 1% lager op 540,2 punten. De AMX daalde 0,7% naar 786,9 punten. De koersenborden in Londen (-0,7%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,5%) kleurden eveneens rood.

„Beleggers vrezen dat strengere coronamaatregelen het economisch herstel gaan verstoren”, zei vermogensbeheerder Jan-willem Nijkamp (Fintessa). Dit leidt al enkele dagen tot turbulentie op de aandelenmarkt, waarbij stevige dalingen worden afgewisseld door krachtige herstelbewegingen. „De beren en stieren zijn met elkaar aan het vechten op de beurs. Maar het negatieve nieuws begint nu wel te overheersen.” Nijkamp verwacht dat de volatiliteit op de beurs aanhoudt tot aan de start van het kwartaalcijferseizoen in de loop van volgende maand.

Op Wall Street zakten de belangrijkste graadmeters woensdagavond hard weg, waarbij techbeurs Nasdaq zelfs meer dan 3% moest prijsgeven. De bedrukte stemming onder beleggers in de VS werd in de hand gewerkt door sombere uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell over de staat van de Amerikaanse economie. Om de klap van de coronacrisis op te vangen is dringend extra steun van de overheid nodig was de boodschap.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,2% tot 0,4% lager. Een uur voordat Wall Street van start gaat, worden de wekelijkse werkloosheidaanvragen in de VS bekendgemaakt.

Defensieve fondsen op winst

In de AEX was levensmiddelengigant Unilever (-0,4%) de grootste stijger. Bij de defensieve fondsen stonden ook Heineken (+0,2%) en Ahold Delhaize (+0,1%) op winst.

Biotechconcern Galapagos (-3,5%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. De AEX werd echter vooral omlaag getrokken door de techfondsen ASML (-2,6%) en Prosus (-2%).

Adyen werd 1,1% minder waard. Technologisch topman Arnout Schuijff legt zijn bestuursfunctie bij de digitaal betalingsverwerker per 1 januari neer. Hij was een van de oprichters van het Amsterdamse fintechbedrijf.

Royal Dutch Shell leverde 0,5% in. Het olie- en gasconcern liet weten een verkoop van zijn belang in het gasproject Malampaya in de Filipijnen te overwegen.

In de AMX belandde sportschoolketen Basic-Fit onderaan met een verlies van 5,8%. Luchtvaartconcern Air France KLM ging 5,2% omlaag. Vastgoedfonds NSI was een positieve uitzondering met een plus van 3,2%.

