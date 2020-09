Beleggers doen vooral techfondsen van de hand

Rond tien uur noteerde de AEX-index 1,1% lager op 539,50 punten. De Midkap-index gleed 1,1% weg naar 784,04 punten.

Beurzen elders in Europa lieten ook een bedrukt beeld zien. Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,2%

Na de herstelbeweging in voorgaande dagen kwamen de koersen op het Damrak vandaag weer flink onder druk. De vrees dat een tweede coronagolf de economische opleving parten gaat spelen, heeft beleggers weer in zijn greep gekregen.

Op Wall Street zakten de belangrijkste graadmeters woensdagavond hard weg, waarbij techbeurs Nasdaq zelfs meer dan 3% moest prijsgeven. De bedrukte stemming onder beleggers in de VS werd in de hand gewerkt door sombere uitspraken van onder meer Fed-voorman Jerome Powell over de staat van de Amerikaanse economie. Om de klap van de coronacrisis op te vangen is dringend extra steun nodig was de boodschap.

Vanmiddag zal de aandacht van beleggers gericht zijn op de wekelijkse werkloosheidaanvragen in de VS die nog steeds op een hoog niveau staan als gevolg van de coronaprikelen.

Ook in Azië gingen aandelen in de uitverkoop na de zwakke gang van zaken op Wall Street. De Japanse beurs keek vanochtend aan tegen een verlies van 1,1%

Adyen in de uitverkoop

In de geheel roodgekleurde AEX dook Adyen 2,6% omlaag. Technologisch topman Arnout Schuijff legt zijn bestuursfunctie bij de digitaal betalingsverwerker per 1 januari neer. Hij was een van de oprichters van het Amsterdamse fintechbedrijf.

Biotechfonds Galapagos lag ook zwak in de markt met een koersdaling van 3,7%. De chipsfondsen ASMI en ASML werden 2,8% respectievelijk 1,9% minder waard. Voor Prosus hadden beleggers 2,8% minder over.

Financiële waarden drongen de schade wat terug. ING moest 0,7% afstaan. Volgens de Belgische krant De Tijd waren ook bij de Belgische tak van ING de antiwitwascontroles niet helemaal op orde. ABN Amro werd 0,9% minder waard.

Shell leverde 1,6%% in. Het olie- en gasconcern liet weten een verkoop van zijn belang in het gasproject Malampaya in de Filipijnen te overwegen. Het olie- en gasconcern zegt de opties voor het belang te bekijken, waaronder een desinvestering.

Ahold Delhaize hield als enige hoofdfonds nipt de voeten droog met een winst van 0,1%.

Bij de middelgrote fondsen belandde Air France KLM onderaan. De koers van het luchtvaartconcern duikelde 4,6%. Fitnessketen Basic-Fit liep een koerstik van 3,8% op.

Beursintermediar Flow Traders was een positieve uitzondering met een plus van 0,9%.

