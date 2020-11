Tweede Duits coronavaccin wél in koelkast houdbaar

CureVac begint aan de derde fase van het onderzoek naar de werking van zijn coronavaccin. Ⓒ REUTERS

TÜBINGEN - In de race naar de Heilige Graal, de koortsachtige zoektocht naar een coronavaccin, is een tweede Duits bedrijf in de race. Het door de federale overheid gesponsorde CureVac heeft volgens bestuursvoorzitter Franz Haas een belangrijk voordeel: het serum is maandenlang houdbaar, gewoon in de koelkast.