Stevige koerswinsten op Wall Street door techrally

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent in de plus op 28.837,52 punten. De breed samengestelde S&P 500 sloot 1,6 procent hoger op 3534,22 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 2,6 procent steeg tot 11.876,26 punten.

Techbedrijven als Amazon (plus 4,8 procent) en Apple (plus 6,4 procent) stegen flink in aanloop naar belangrijke evenementen. Dinsdag en woensdag houdt Amazon zijn koopjesfestijn Prime Day, terwijl Apple dinsdag naar verwachting de nieuwe iPhones introduceert. Bedrijven als Facebook, Twitter en Google-moeder Alphabet stegen tot 5,1 procent. Analisten van Deutsche Bank schatten in dat de markt voor online advertenties weer wat aantrekt en dat de winsten van bedrijven die daarvan afhankelijk zijn dus ook weer omhoog kunnen.

ExxonMobil

Oliebedrijven bleven juist achter. ExxonMobil verloor 0,3 procent en Chevron noteerde een bescheiden plus van 0,7 procent. Na het passeren van orkaan Delta wordt de oliekraan in de Golf van Mexico weer opengedraaid, wat leidt tot meer aanbod van olie. Ook begint Libië weer met de winning in zijn grootste olieveld. De olieprijzen daalden dan ook. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent goedkoper op 39,58 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent minder op 41,81 dollar per vat.

Er is in Washington nog altijd geen akkoord over een coronasteunpakket. Mogelijk volgt er een dezer dagen alsnog een doorbraak, maar of het nog lukt om voor de presidentsverkiezingen tot een deal te komen is onzeker. Intussen lijken beleggers het scenario van een ‘blauwe golf’ te hebben omarmd, zeggen diverse deskundigen. Dat houdt in dat Joe Biden straks president wordt met een Democratisch Congres. Dat zou vermoedelijk hogere belastingen betekenen, maar ook meer coronasteun voor bedrijven.

Mallinckrodt

Verder heeft medicijnenfabrikant Mallinckrodt faillissementsbescherming aangevraagd. De opiatenmaker heeft duizenden claims aan zijn broek van mensen die verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers. De handel in het aandeel werd stilgelegd.

De euro was 1,1814 dollar waard, tegenover 1,1808 bij het slot van de Europese beurzen.