Belegger slaat op de vlucht door Trump

De AEX-index dook even na elf uur 2,6% omlaag naar 557,67 punten, het laagste niveau sinds eind juni. De hoofdgraadmeter kent tevens de grootste daling op dagbasis sinds augustus vorig jaar. De Midkap-index leverde 2,3% in op 820,68 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook dieprood. De beurs in Parijs knalde 2,9% omlaag. Frankfurt gleed ook fors weg met een verzwakking van 2,3%.

Wall Street dat aanvankelijk nog flinke plussen liet zien, werd gisteravond hard omlaag getrokken na de tweet van de Amerikaanse president Trump die liet weten dat de VS meer importheffingen op Chinese producten gaan invoeren omdat China zich niet aan eerder gemaakte afspraken houdt. Trump voert per 1 september een importheffing van 10% in op $300 miljard aan Chinese producten. Het gaat volgens de Amerikaanse president om producten die eerder nog niet extra belast waren. De Chinese regering liet in een reactie weten tegenmaatregelen te gaan nemen als Trump de invoerheffingen laat ingaan. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een verdere terugval van de koersen.

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX kreeg staalconcern Arcelor Mittal dat gevoelig is voor de handelsperikelen het flink te verduren met een koersval van 5,9%. Verzekeraar Aegon liep vanwege de aanhoudende dalende rentestanden aan tegen een dreun van 6,1%. ING zag nog eens 5,1% van de koers verdampen na de voorgaande dag al flink te zijn gedaald in reactie op de kwartaalcijfers.

Voor chipmachienfabrikant ASML hadden beleggers 4,1% minder over. Het volatiele fonds Randstad keek aan tegen een verlies van 3,1%. Zorgtechnologieconcern Philips 3,2%

Het aandeel RD Shell dat een dag eerder al fors terrein moest prijsgeven na slecht ontvangen resultaten, ging nog eens 2,3% achteruit.

De defensieve fondsen KPN en Unilever hielden de schade beperkt tot verliezen van 0,5% respectievelijk 0,8%.

Unibal Rodamco was een positieve uitzondering met een plus van 1,8%.

In de Midkap belandde AMG onderaan met een nieuwe koersinzinking van 6,1%. Een dag eerder werd het gespecialiseerd staalconcern al hard afgestraft na een winstalarm. ASMI dat in de voorbije weken enorm in de lift zat, werd door winstnemingen 4,8% teruggezet.

Altice Europe hield de voeten droog met een plus van 0,9%. Beursintermediar Flow Traders dat baat heeft bij volatiele handel dikte 1,9% aan.

AScX-fonds Brunel duikelde maar liefst 17%. Beleggers schrokken er van dat de detacheerder het tweede kwartaal heeft afgesloten met rode cijfers. Een afschrijving van 5,5 miljoen euro op een waterzuiveringsproject in de VS zette de resultaten van het bedrijf onder druk.

