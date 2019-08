Fors verlies Damrak, bloedbad Aegon, Arcelor ING

De AEX-index sloot 3,2% lager bij 552,32 punten.

De Midkap-index leverde bij de slotbel 2,2% in op 821,59 punten.

Vooral de beurs in Parijs ging in Europa lager: 3,4%. Frankfurt verloor 2,9%, Londen 2,4%. Royal Bank of Scotland verloor 5% na een winstwaarschuwing.

Het macrosentiment versomberde in Europa. Producentenprijzen in de eurozone bleek in juni gedaald.

De rente op Duitse dertigjarige staatsobligaties dook voor het eerst onder 0%, de tienjarige schuld ging onder -0,50%.

Wall Street begon met verlies. De Dow en S&P noteerden ruim 1% lager, de Nasdaq zakte 1,7%.

Het Amerikaanse banenrapport over juli was volgens verwachting, de fabrieksorders stegen en het vertrouwen eveneens, maar onvoldoende om beleggers gerust te stellen.

Ze reageren op de importheffing van 10% per 1 september op $300 miljard aan Chinese producten. Vanavond meldt Trump mogelijk een verruiming van rundvleesexport naar Europa.

De dollar verzwakte vrijdag tegen de euro en andere handelsmunten, de euro stond op $1,1103.

Bart Hordijk valuta-analist bij Monex Europe: „Trump kreeg waar hij al die tijd naar op zoek was: een zwakkere dollar. In het verleden waren protectionistische maatregelen een bron van dollarsterkte, maar de beweging van gisteren suggereert dat dit niet langer het geval is.”

"Onderliggend is het sentiment nog goed. Al begint het her en der te kraken"

Brentolie steeg 2,7% na fors verval donderdag, tot $62 per vat van 159 liter.

„Iedereen is voorzichtiger, ook door mindere handelsvolumes, veel mensen zijn op vakantie”, ziet handelaar Frank Bonsee van ABN Amro.

„De AEX-daling is fors, maar de beurs heeft het afgelopen maanden goed gedaan”, nuanceert hij. „De kwartaalresultaten van bedrijven waren ook heel netjes. Beleggers liepen daar op vooruit, nu zijn ze op zoek naar ander nieuws. Een pas op de plaats, wat lucht uit de handel is dan normaal. Onderliggend is het sentiment nog goed. Al begint het her en der te kraken.”

Tech in uitverkoop

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX kreeg staalconcern Arcelor Mittal het te verduren met een koersval van 6,6%.

Verzekeraar Aegon liep bij de slotbel aan tegen een dreun van 7,6%. Zijn Indiase levensverzekeringstak van onderzoekt een digitaal lek waarbij gegevens van 10.000 klanten zichtbaar werden.

ING zag nog eens 6% van de koers verdampen. Exane verlaagde het advies naar neutraal bij een koersdoel van €10,40. Van LBBW kreeg ING juist een koopadvies, met €12,20 als koersdoel.

ABN Amro (-3,7%) kwam voor het eerst sinds 2016 onder zijn introductiekoers uit.

Voor chipmachinefabrikant ASML hadden beleggers 4,8% minder over.

Het volatiele fonds Randstad keek aan tegen een verlies van 4,3%. Zorgtechnologieconcern Philips verloor 4,5%.

Zwaargewicht RD Shell ging uiteindelijk nog eens 3% achteruit.

Unibal Rodamco Westfield was een positieve uitzondering met een plus van 0,7%.

De defensief fonds KPN hield de schade ook beperkt tot 0,5% verlies.

In de Midkap belandde AMG onderaan met een nieuwe koersinzinking van 5% na een winstalarm donderdag.

Halfgeleider ASMI, dat in de voorbije weken in de lift zat, werd 4,4% teruggezet.

Altice Europe hield de voeten droog met een plus van 1,9%. Kempen gaf een koopadvies bij €6,40 als prijsdoel.

Beursintermediair Flow Traders, die baat heeft bij volatiele handel, dikte bovenin 1,9% aan.

AScX-fonds Brunel duikelde maar liefst 18,4%. Beleggers schrokken er van dat de detacheerder het tweede kwartaal heeft afgesloten met rode cijfers. Een afschrijving van €5,5 miljoen op een waterzuiveringsproject in de VS zette de resultaten van het bedrijf onder druk.

