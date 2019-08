Trump haalt AEX bij de start onderuit

De AEX dook 2,1% omlaag naar 560,27 punten. De Midkap-index leverde 2,2% in op 821,81 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook dieprood. De beurs in Parijs raakte 2,6% kwijt.

Wall Street dat aanvankelijk nog flinke plussen liet zien, werd gisteravond hard omlaag getrokken na de tweet van de Amerikaanse president Trump die liet weten dat de VS meer importheffingen op Chinese producten gaan invoeren omdat China zich niet aan eerder gemaakte afspraken houdt. Trump voert per 1 september een importheffing van 10 procent in op 300 miljard dollar aan Chinese producten. Het gaat volgens de Amerikaanse president om producten die eerder nog niet extra belast waren.

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX kreeg vooral Arcelor Mittal het zwaar te verduren met een aderlating van 6%. Verzekeraar Aegon was ook in mineur en liet 4,4% liggen. ING zag nog eens 4,2% van de koers verdampen na de voorgaande dag al flink te zijn gedaald in reactie op de kwartaalcijfers.

Het aandeel RD Shell dat een dag eerder al fors terrein moest prijsgeven na slecht ontvangen resultaten, ging nog eens 2,7% achteruit.

AScX-fonds Brunel duikelde bijna 10%. De detacheerder heeft het tweede kwartaal afgesloten met rode cijfers. Een afschrijving van 5,5 miljoen euro op een waterzuiveringsproject in de VS zette de resultaten van het bedrijf onder druk.