China wil 'redelijk' groeitempo economie

Het 25-koppige comité kwam onder leiding van president Xi Jinping bijeen in de aanloop naar een belangrijke vergadering, waarin de groeidoelen en overheidsuitgaven van China voor 2020 worden bepaald. In een verklaring spreekt het bureau van een "aanzienlijke toename van de risico's in zowel het binnenland als buitenland", schrijft Xinhua. Het politbureau verklaarde ook dat de regering met beleid komt dat tegen economische cycli ingaat. Daarnaast zal de Chinese regering doelen tegen vervuiling nastreven, aldus het dagelijks bestuur.

Voor de Chinese regering is het zaak een balans te vinden tussen maatregelen die de economie moeten aanjagen, zonder dat door die stimuleringsmaatregelen de financiële risico's te groot worden. Te denken valt daarbij aan een onhoudbare schuldenberg door gretige kredietverstrekking. Dit jaar mikt China, de op een na grootste economie ter wereld, op 6 procent tot 6,5 procent economische groei. In het derde kwartaal nam de economie met 6 procent aan omvang toe, wat de traagste groei in decennia was.