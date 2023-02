Premium Het beste van De Telegraaf

Symeres ziet minder uitbesteding medicijnonderzoek naar Azië

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Symeres heeft ruim 500 medewerkers in Nederland. Ⓒ eigen foto

Amsterdam - In reactie op de moeizame relatie tussen China en de VS en de problemen die voortvloeiden uit de lockdowns tijdens de coronapandemie, zijn farmaceuten projecten meer gaan uitbesteden aan bedrijven in Europa en de VS ten koste van die in Azië. Dit meldt ceo Eelco Ebbers van Symeres, een groot farmaceutisch-chemisch bedrijf in Nederland.