Pensioen kan komende jaren sneller omhoog

Premium Ondernemen

Hoeveel risico loop ik met AOW-gerechtigde werknemers?

Een van onze medewerkers bereikt in februari 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd. In de arbeidsvoorwaarden is niets opgenomen over het eindigen van de arbeidsovereenkomst op de pensioenleeftijd. We willen graag door met elkaar, maar ik vind dat wel een risico; wat als de werknemer ziek wordt bijvoorbee...