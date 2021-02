Catherine Keyl ontdekt oorlogsverleden vader

Catherine Keyl ,,...Was mijn vader een held? Ik denk het wel ...” Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

,,Kon jij als volwassene dan niet zien dat ik als kind schreeuwde om jouw liefde?” In een nieuw boek schrijft tv-bekendheid en Telegraaf-columniste Catherine Keyl over haar joodse vader. Zijn oorlogservaringen en verkrampte gevoelsleven tekenden haar: ,,Veel in mijn leven is verpest doordat ik me altijd achtergesteld voelde.” Als kind kon ze hem niet begrijpen. Dat kwam later, blijkt uit Oorlogsvader. Een herinnering.