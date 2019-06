Trump: nooit beloofd geen nieuwe heffingen in te voeren

Xi en Trump ontmoeten elkaar in het kader van de G20-top in het Japanse Osaka, die vandaag en morgen gehouden wordt. „We zullen zien wat er tijdens die ontmoeting gebeurt”, zegt Trump. Volgens hem is er „een zeer grote kans om iets te doen”, en zal „het uiteindelijk beide landen ten goede komen”.

Persbureau Bloomberg heeft uitgerekend dat er tijdens het gesprek tussen Xi en Trump $1200 miljard op het spel staat. Als er over en weer importheffingen worden ingevoerd of verhoogd, en de wereldeconomie vertraagt daardoor, dan is dat het bedrag dat de komende jaren wordt misgelopen.