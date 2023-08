Chemicaliëndistributeur IMCD mist marktverwachtingen

De sinds 2014 in Amsterdam genoteerde leverancier meldt vrijdag voorbeurs €2,29 miljard omzet, een 1,3% daling over het jaar. Voor analisten stond €2,4 miljard in hun spreadsheets.

Het operationele bedrijfsresultaat liep met 5,6% terug. De brutowinst zakte tot €583, over de afgelopen zes maanden een fractionele (0,2%) afname. Voor aandeelhouders zakte de winst per aandeel van €3,11 naar €2,68.

In 2022 boekte IMCD een record in omzetgroei. Topman Piet van der Slikke meldt voor de markt ’uitdagende macro-economische omstandigheden’. Desondanks kon IMCD zich handhaven, stelt hij, verwijzend naar een ’gezonde cash flow’ van €240 miljoen.

Deze voormalige advocaat (De Brauw Blackstone Westbroek) bouwt sinds 1995 vanuit het hart van het toenmalige Internatio-Müller een chemische distributiebedrijf op. In de eerste zes maanden nam het dertien bedrijven over, zeven in Azië en Latijns-Amerika. Die overnames hadden een negatieve impact van 5% op zijn brutowinst.

Overnames

Dat brede pallet van activiteiten is een garantie voor groei geweest na een recordjaar. Dat geeft vertrouwen dat het de marktveranderingen aan kan, stelt de ceo van het concern dat vorig jaar €4,6 miljard omzet draaide bijeen marktwaarde van €7,4 miljard. De omzet- en winstgroei zat vooral in Azië, de Europese en Amerikaanse markt vertoonde krimp.

Analisten van KBC en Jeffries verwachten een verlaging van het bedrijfsresultaat. Analist David Kerstens van Jeffries becijfert dat de markt die met ’’çirca 10%” zal terugschroeven.

Van der Slikke (66) vertrekt volgend jaar en wordt opgevolgd door de Duitse Valerie Diele-Braun (51), ceo van fijnchemieconcern CABB en sinds 2020 commissaris bij IMCD.

Analisten zien een zwakkere wereldmarkt naderen. IMCD-concurrent Azelis werd donderdag voorzichtiger in zijn voorspelling en verloor 9,2%.

Grote slag

IMCD breidde afgelopen maanden opnieuw uit in leveranciers van voedingsingrediënten, smeermiddelen, coatings en grondstoffen bijvoorbeeld voor schoonheidsproducten. In het afgelopen kwartaal haalde IMCD een grote klus binnen: het is nu distributeur in Europa voor Evonik, het tweede grootste Duitse chemieconcern met €18 miljard omzet.

Het concern aan Rotterdamse de Kop van Zuid doet in tempo series kleinere overnames die grondstoffen voor diervoeding, tandpasta, autolakken en vitaminepillen leveren en bewerken. In het eerste kwartaal kocht het Orange Chemicals in het Verenigd Koninkrijk, Sanrise in China, ACM in Zweden, Tradeimpex in India en CPS Oil-Tech in Zuid-Afrika.

Begin augustus kreeg IMCD de distributeur Sachs Chemicals uit Puerto Rico in handen, dat actief is in de farmaceutische industrie, met vorig jaar $50 miljoen omzet. Afgelopen kwartaal zette de overnamereeks door. Op 19 juli verwierven de Rotterdammers het in 1975 opgerichte Maprin in Chili.

Singapore en laboratoria

Vijf dagen ervoor zette Van der Slikke de handtekening onder de overname van 90% van de aandelen van het Britse O&3, leverancier van ingrediënten voor persoonlijke verzorgingsartikelen met €37 miljoen omzet.

Op 16 juni kocht het Brylchem Group in Singapore, dat producten voor thuiszorg tot industriële reiniging en diervoeding levert, met vorig jaar €58 miljoen omzet. In juni opende het bedrijf een Amerikaans laboratorium in Philadelphia voor uitbreiding in industriële coatings, decoratieve verven en kleefstoffen.

In mei volgde Euro Chemo-Pharma in Maleisië met €55 miljoen omzet. En diezelfde maand knipte Van der Slikke het lint door voor de opening van zijn nieuwe coatings-laboratorium in Wenen, dat zich toelegt op decoratieve verven en industriële coatings.

Lagere koers

De beurskoers zakte ondanks die uitbreiding. Het AEX-aandeel stond vrijdag voorbeurs voor dit jaar 2,4% lager, waar de hoofdindex 11,4% winst boekte.

Op het aandeel staan 2 verkoopadviezen uit, 6 koop- en 6 houden-aanbevelingen. IMCD keerde vorig jaar €2,37 dividend (€135 miljoen) uit, tegen €1,62 (€92 miljoen) in 2021.