'Groeikansen Akzo beter dan concurrentie'

Akzo is goed vertegenwoordigd in groeimarkten en heeft een relatief kleine groep fabrikanten als klant. Daardoor is het bedrijf goed voorbereid voor zowel de korte als de lange termijn. Akzo haalt bovendien volgens de marktvorsers de beste winstgevendheid in de verfbranche.

Dat het bestuur van Akzo liet weten vooralsnog niets in een overname van Axalta te zien, beschouwen de Goldman-analisten als iets positiefs. Daarmee wil de leiding van het Nederlandse bedrijf volgens hen de angst voor de risico's van overnames wegnemen.

Het aandeel Akzo Nobel stond maandag rond 10.55 uur 0,1 procent hoger op 82,96 euro.