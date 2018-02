Exxon: Alle olievoorraden gaan op

Dat meldt de Financial Times op basis van onderzoek door ExxonMobil.

Overheden schakelen wereldwijd over op duurzame energie uit wind en zon. Het breed ondertekende klimaatakkoord van Parijs, waarop president Trump deels terugkomt, vereist bovendien dat de uitstoot door productie met steenkool en olie wordt afgebouwd. Dat moet tot een temperatuurstijging van hooguit 2 graden Celcius leiden.

Zelfs als overheden verder gaan in de reductie van de uitstoot, dan zijn nog miljarden dollars in investeringen in nieuwe productie van ruwe olie en gas nodig, aldus ExxonMobil.

Het concern met $358,16 miljard marktwaarde meldde deze week een investering van $50 miljard om dit mogelijk te maken.

Voldoende vraag

Daar doet de afname van het gebruik in sommige landen naar olie niets aan af, verzekerde ExxonMobil. Vanuit opkomende economieën komt voldoende vraag.

Beleggers zijn echter bang om met ‘stranded assets’ te blijven zitten, beleggingen in exploratie van olie- en gasvoorraden die uiteindelijk waardeloos blijken te zijn. ExxonMobil reageert daarom met zijn analyse op vragen van grote aandeelhouders, die samen 62% van de aandelen met stemrecht bezitten, tijdens zijn jaarlijkse bijeenkomst.

Dit rapport lijkt in zijn vooruitzichten sterk op uitlatingen die Shell en BP eerder deden, eveneens op vragen van grote aandeelhouders.

Verrassing teerzanden

Vorig jaar was ExxonMobil gedwongen om aardolie ter grootte van 3,5 miljard vaten afkomstig uit de Canadese teerzanden uit zijn boeken met bewezen voorraden te halen. Dat volgde op de val van de olieprijs tot bijna $27 per vat. Van alle voorraad denkt Exxon voor 2040 zeker 90% boven de grond te krijgen.

Het rekent op een ,,significant gebruik van olie en gas tot halverwege de eeuw”, zelfs als de temperatuurstijging tot 2C wordt beperkt. ExxonMobil ondersteunt het akkoord van Parijs voor de temperatuurbeperking.

Meer scenario’s

Om de bestaande voorraden, die in 2040 leeg zouden raken weer aan te vullen, zijn nog 35 miljard vaten ruwe olie nodig.

ExxonMobil rekende verschillende scenario’s door. Volgens het gemiddelde scenario zou het om een afname van 0,4% van productie per jaar gaan, van 95 miljoen vaten per dag, naar 53 miljoen vaten in 2040.