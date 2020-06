PostNL: fusie met Sandd voldongen feit

Twee postbedrijven hadden bezwaar gemaakt tegen de fusie, die vorig jaar werd beklonken. „Sandd is inmiddels geïntegreerd in PostNL. Ruim 4000 Sandd-medewerkers zijn overgegaan naar ons bedrijf, net als de post zelf”, zegt een woordvoerder van PostNL tegen De Telegraaf. Het postbedrijf wil nog niet vooruitlopen op verdere stappen. „De consolidatie van de postmarkt is onvermijdelijk, gezien de krimp van de post. Die gaat alleen maar harder.”

De rechter maakt gehakt van het fusieproces. De gemaakte belangenafweging is gebrekkig, verder is het besluit niet zorgvuldig voorbereid en niet voorzien van een draagkrachtige motivering, blijkt uit de uitspraak. Daarnaast had staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken bepaalde aannames over de toekomst van de postmarkt onvoldoende onderbouwd. PostNL en Sandd zijn bijna een jaar bezig geweest om de fusie tot stand te brengen, vanaf de aankondiging tot de integratie. Daarvoor was al een speciale commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de toekomst van de postmarkt. „PostNL en Sandd kunnen er wel lang over gedaan hebben, maar er is onvoldoende tijd genomen om bezwaren tegen de fusie te onderzoeken” zegt een woordvoerder van de rechtbank in een reactie tegen De Telegraaf. Wat de gevolgen van de uitspraak zijn, is nog onduidelijk. De rechter zegt zich er van bewust te zijn van de ’ingrijpende consequenties van de vernietiging van het bestreden besluit en de vraag of de concentratie daadwerkelijk nog ongedaan kan worden gemaakt.’

Door de fusie van PostNL en Sandd is een monopolist op de postmarkt ontstaan. Om die reden ging de marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder niet akkoord met de samenvoeging. De fusie ging toch door op basis van de Mededingingswet, op grond van ‘gewichtige redenen van algemeen belang. Het was de eerste keer dat op deze wijze een vergunning werd verleend, aldus de rechtbank.