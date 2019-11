'Ahold Delhaize groeit sneller in thuismarkten'

De vergelijkbare omzetgroei komt volgens de marktkenners het hoogst uit in België, op 2 procent. De hogere verkopen daar heeft het Nederlands-Belgische bedrijf, dat woensdag voorbeurs zijn handelsupdate bekend maakt, te danken aan positieve kalendereffecten. In Nederland bedraagt de omzetgroei volgens de schattingen 1,9 procent. Analisten bij ING waarschuwen wel voor een verslechtering in het consumentenvertrouwen onder Nederlandse shoppers en tragere prijzenstijgingen.

In de Verenigde Staten stijgen de opbrengsten exclusief de benzineverkopen het traagst, met 1,1 procent. Dat komt neer op een omzet van afgerond 10,2 miljard euro. De super waarschuwde zelf voor een moeilijke vergelijkingsbasis met het derde kwartaal van 2018, toen Amerikanen producten hamsterden in aanloop naar de orkaan Florence. De storm scheelde vorig jaar volgens het concern zo'n 0,5 procentpunt van de omzetgroei. Weliswaar wordt dat dit jaar nog deels gecompenseerd door de hogere aankopen in aanloop naar de orkaan Dorian, stelde Ahold Delhaize.

Overnameplannen

Al met al komen de totale opbrengsten van het supermarktbedrijf volgens de consensus uit op 16,5 miljard euro. Dat was een jaar geleden nog 15,8 miljard euro. Op het vlak van winstgevendheid ramen de marktvorsers een vergelijkbaar nettoresultaat als vorig jaar: 456 miljoen euro. De winstmarge loopt daarbij een fractie op tot 4,25 procent, toont de consensus. De bovengenoemde cijfers van Ahold Delhaize voor vorig jaar zijn aangepast voor de effecten van de nieuwe boekhoudregels IFRS 16.

Verder krijgt het bestuur bij de handelsupdate mogelijk vragen over eventuele overnameplannen van Ahold Delhaize in de VS. Topman Frans Muller gaf in het voorbije kwartaal aan dat de Amerikaanse markt erg gefragmenteerd is en zei op overnames te rekenen. Over de concrete ambities van zijn bedrijf gaf hij toen niets prijs. In de markt wordt gespeculeerd over een samensmelting met de Amerikaanse branchegenoot Kroger. Samen zouden de supermarktketens beter kunnen concurreren met de retailgiganten Walmart en Amazon.