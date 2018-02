Recordprijzen voor reclames Super Bowl

De Philadelphia Eagles nemen het op tegen de New England Patriots, winnaar van vorig jaar met superster Tom Brady. In een zinderende finale van het American football versloegen zij de Falcons in de verlenging. All American hero Brady (40) begint aan zijn achtste Super Bowl.

Tom Brady, vorig jaar de winnaar van de Super Bowl met de New England Patriots. Ⓒ AFP

Vanwege de boekingen van adverteerders waaronder alle autofabrikanten, frisdranken- en snackproducenten en de grote elektronicabedrijven, rekent Comcast, het moederbedrijf van televisiezender NBC, voor deze zondag op $500 miljoen omzet.

Topomzet

Vorig jaar spendeerden bedrijven voor $419 miljoen aan de korte soms zeer ludieke spotjes voor, tussen en na die ene wedstrijd, de afsluiting van het American-footballseizoen.

Nog nooit heeft een bedrijf op een dag zoveel omgezet, stelt het Amerikaanse concern.

Deze wedstrijd alleen al is goed voor 2,5% van alle Amerikaanse advertentieopbrengsten op televisie. Bedrijven weten dat de investering renderen: de $5 miljoen zou Budweiser erna $100 miljoen extra omzet brengen.

’Cord cutters’

Het tarief voor dergelijke reclamespotjes tijdens het hele seizoen stijgt sowieso: vorig jaar met 1,1% tot $473,775 voor een standaard spot van dertig seconden volgens marketingbureau Standard Media Index.

De Super Bowl lijkt te ontsnappen aan de druk van de cord cutters, kijkers die hun kabelabonnement opzeggen en online kijken. NBC claimt desondanks zo goed als alle zendtijd te hebben verkocht.

De laatste twee Super Bowls hadden telkens wel iets minder kijkers, afgezet tegen het jaar ervoor, volgens metingen van reclamebureaus.