Column: verdubbeling aantal budgetcoaches heeft een hardnekkige reden

Door EDIN MUJAGIĆ

Terwijl steeds meer Nederlanders geldproblemen hebben, groeit ook het aantal budgetcoaches in rap tempo. Ⓒ ANP/HH

Ruim verdubbeld in tien jaar tijd. Ik heb het over het aantal budgetcoaches, zoals ik onlangs las in een bericht van de Kamer van Koophandel. Geen wonder want ruim de helft van de Nederlandse huishoudens kampt met financiële problemen, blijkt uit de cijfers van het Nibud.