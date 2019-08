Kleine koersbewegingen op Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,2 procent op 26.252,24 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2922,95 punten. Techbeurs Nasdaq noteerde een min van 0,4 procent op 7991,39 punten.

De toespraak die Powell vrijdag in Jackson Hole geeft zal nauwlettend worden bestudeerd voor aanwijzingen over het toekomstige monetair beleid van de Fed. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank in september opnieuw de rente gaat verlagen.

Nordstrom

Warenhuisketen Nordstrom deed het beter dan analisten hadden verwacht en kreeg er bijna 16 procent bij. Ook branchegenoot Macy's liftte mee op het positieve sentiment en werd 1,2 procent hoger gezet.

Voedselproducent Hormel Foods (plus 4,8 procent) zag de omzet en winst dalen in het kwartaal. Het bedrijf had onder meer last van de gestegen avocadoprijzen. Ook verkocht Skippy-pindakaas minder goed.

Groupon

Sportwinkelketen Dick's Sporting Goods zette hogere vergelijkbare winkelverkopen in de boeken. Dat was voor het eerst in twee jaar. Het aandeel steeg 3,6 procent.

Aanbiedingensite Groupon stond in de belangstelling vanwege het vertrek van de financieel directeur. Michael Randolfi wil een andere carrièrekans benutten. Het aandeel Groupon daalde 1,6 procent.

Mastercard

Creditcardmaatschappij Mastercard (min 0,4 procent) kwam in opspraak vanwege een datalek bij het bonusprogramma van het bedrijf in Duitsland. Lijsten met volledige nummers van de creditcards zijn op straat komen te liggen.

De euro was 1,1081 dollar waard, tegen 1,1086 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 55,43 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 60,01 dollar per vat.