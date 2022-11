Twitter accepteert eind november weer nieuwe abonnees

Dat blauwe vinkje was tot voor kort voorbehouden aan gebruikers waarvan Twitter zeker wist dat zij het waren, zoals overheidsdiensten, politici, bedrijven, artiesten en journalisten. Twitter bepaalde wie zo’n symbool kreeg en deelde de vinkjes gratis uit. Na de overname van Twitter door Musk beloofde de miljardair dat iedereen een blauw vinkje kon krijgen als hij er maar voor betaalde. Dat zou de dienst democratiseren.

Na de introductie maakten veel mensen gebruik van het blauwe vinkje door hun naam aan te passen zodat die leek op die van een bedrijf of bekendheid. Zo tweette iemand van een account die leek op die van farmaceut Eli Lilly dat insuline voortaan gratis zou zijn in de Verenigde Staten. Ook deden mensen president Joe Biden en basketballer LeBron James na. Na enkele dagen sloot Twitter de aanmeldingen voor Twitter Blue.

Musk zegt nu dat mensen hun blauwe vinkje zullen verliezen als ze de naam van hun account veranderen. Pas als het gecontroleerd is, krijgen ze het symbool weer terug.

Volgens Amerikaanse media was Musk door het personeel van Twitter gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat mensen bekendheden en bedrijven na zouden doen als ze het blauwe vinkje konden kopen. Een document van zeven pagina’s met allerlei scenario’s werd door Musk echter niet geloofd.

Bovendien is de topman van Tesla, die Twitter eind oktober in handen kreeg nadat hij eerst maanden had geprobeerd de koop ongedaan te maken, niet geneigd kritische Twitter-medewerkers in dienst te houden. Zo schrijven media dat software-engineers van Twitter die hun nieuwe baas op de berichtendienst tegenspreken ontslagen worden. Ook mensen die in een interne berichtendienst kritisch zijn op de plannen van Musk raken hun baan kwijt. Die ontslagen komen nog bovenop het massa-ontslag van de helft van het Twitter-personeel die Musk al doorvoerde.