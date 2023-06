De energierekening en stekkerauto’s: dit hield dft-lezers bezig

Want hoewel dit goed nieuws is, ging de gasprijs de afgelopen week weer flink omhoog. Ditmaal niet omdat we de kachel aanzetten, maar juist vanwege het warme (!) weer.

Bekijk ook: Gasprijs stijgt in hoogste tempo sinds maart

De elektrische auto is populair in Nederland, mede vanwege belastingvoordelen. Maar wat gebeurt er als die worden afgebouwd?

Ruim dertig jaar werken voor dezelfde baas, en op straat door één boos zinnetje. Het kan. Dit is dus wat je nooit tegen je leidinggevende moet zeggen.

Bekijk ook: Carrière na ruim 30 jaar voorbij door één zinnetje

Handig en milieubewust, je kleding en spullen doorverkopen op platforms als Marktplaats en Vinted. Maar let op: de Belastingdienst kijkt ook mee.

Dft-lezers maken zich ook zorgen over de economie als geheel. Want Nederland scheert langs de rand van een recessie, oordelen economen.

Problemen bij Schiphol en KLM of niet, topman Ben Smith van Air France KLM piekert er niet over zijn bonus in te leveren, zegt hij tegen De Telegraaf.

Als je tekent voor een nieuwbouwwoning zit je wel ergens aan vast. Een man moet maar liefst een halve ton aan boete betalen omdat hij door betalingsproblemen zijn huis moest verkopen. Daarmee schond hij de regels tegen speculatie.