Dit is het winkelcentrum van de toekomst

Bart van Twillert, directeur Nederland van Unibail-Rodamco-Westfield, in Fresh! Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Tussen Den Haag en Leiden worden de contouren zichtbaar van de gigantische Westfield Mall of the Netherlands. Overal lopen winkelcentra leeg maar volgens vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield kan dit nieuwe shopwalhalla wel overeind blijven in het internettijdperk.